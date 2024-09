La MotoGP a casa nostra: prende il via il weekend del GP San Marino e della Riviera di Rimini, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Venerdì 6 settembre sono in programma le Libere 1 (ore 10.45) e le pre-qualifiche (ore 15). Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica gara della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI