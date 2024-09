Bruttissimo incidente per il turco nel corso delle libere SBK di Magny-Cours: al primo giro lanciato, il pilota ha perso l’anteriore ad alta velocità nella staccata della curva del Liceo e il suo corpo è scivolato fino a sbattere violentemente contro una barriera. Sono stati attimi di grande paura, ma con il lieto fine: Toprak ha lasciato la pista sulle sue gambe uscendone illeso o quasi, riportando una contusione alla schiena e venendo trasportato in ospedale per accertamenti

