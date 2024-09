Quinto posto per Marquez nella Sprint di Misano, lui che partiva 9°: "Non sono contento, abbiamo sbagliato in qualifica e l'obiettivo era essere più vicino alle GP24. Il podio? È possibile ma dipende dal primo giro. Parto nono, quindi vedremo, anche perché superare le KTM è molto difficile. Credo che sarà complicato arrivare tra i primi tre: Bagnaia e Martin sono molto avanti, poi secondo me il terzo sarà Bastianini. Noi puntiamo alla top 5, vediamo se riusciremo a riprendere Morbidelli"

