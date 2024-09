Gran vittoria per Jorge Martin nella Sprint Race di Misano: "Dopo la qualifica, che è il 90% della gara e non ero riuscito a farla bene, mi sono concentrato sulla partenza - ha dichiarato a Sky -. Non mi aspettavo di partire così perché Pecco parte sempre forte, oggi ha fatto un po' di fatica. Sono riuscito a passarlo, pensavo che mi avrebbe subito attaccato nei primi due giri ma alla fine ce l'ho fatta"

