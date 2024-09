Il pilota italiano torna sul podio dopo tre anni (da Jerez 2021) e conquista la sua prima 'medaglia' nella Sprint grazie a una super gara, chiusa dietro Martin e Bagnaia, i duellanti per il titolo Mondiale. "Questo terzo posto in una corsa così tirata mi dà un bel segnale per il futuro, è il primo passo vero e decisivo - esulta Morbidelli - avevo iniziato a sentirmi veloce da Le Mans, ma il mio processo di adattamento è stato lungo. Il 'flow pernambucano' sta tornando"



