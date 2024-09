Paolo Pavesio, nuovo Managing Director di Yamaha (sostituirà Lin Jarvis dal 2025) ha rilasciato un'intervista a Sky a pochi giorni dall'ufficialità del nuovo incarico per la casa di Iwata: "Ci stiamo aprendo di più, per far sì che il Giappone lavori maggiormente con l'Europa. L'obiettivo è tornare a essere competitivi e poi vincenti in MotoGP prima del 2027". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

