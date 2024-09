Pecco Bagnaia conquista la pole, e il nuovo record della pista, a Misano in 1:30.304. A completare una storica prima fila tutta italiana anche Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Martin apre la seconda fila, con Acosta e Binder. 8° Bastianini, 9° Marc Marquez. La griglia è valida sia per la Sprint Race di oggi alle 15 che per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

