"La pioggia ha cambiato tutto, Marquez in quel frangente è stato più coraggioso e più forte di tutti noi. Per batterlo serviva essere al 100% ma, soprattutto nel finale, non ero al top". Pecco Bagnaia commenta così la gara di Misano, chiusa al 2° posto alle spalle del pilota Gresini: "Oggi ho fatto comunque il massimo - prosegue ai microfoni Sky -. Avrei voluto vincere ma anche fare punti è importante". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

