Terzo posto a Misano per Bastianini, dopo l'ennesima rimonta stagionale: "La gara è stata strana e divertente - le sue parole a Sky -. Sono partito che non ero molto convinto, stamattina ho avuto qualche problema di stomaco, ma non ci ho pensato più di tanto. Dopo qualche giro ha iniziato a piovere, la tentazione di rientrare ai box c'era ma ho preferito restare dentro. Pensavo di potermi giocare la vittoria ma ero molto al limite, mi vibrava il posteriore e ho mollato"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA