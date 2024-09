Il giapponese vince a Misano davanti a Canet e a un febbricitante Arbolino (scattato dalla pole) e sorpassa Sergio Garcia in testa del Mondiale di Moto2 con un vantaggio di 9 punti sullo spagnolo. Out Vietti, partito anche lui dalla prima fila e caduto a due giri dal termine quando era in lotta per il podio

La maledizione del Gran Premio di casa : due italiani in prima fila, profumo di vittoria nell’aria di Misano, ma alla fine ha vinto un giapponese. Il terzo posto di Arbolino non ripaga certo le premesse e le attese. Lui e Vietti sembravano destinati a una grande doppietta . Tony scattava dalla pole, Celestino di fianco a lui. Al via il milanese è stato lesto a chiudere la porta subito, sulla destra, Vietti si è invece fatto infilare da Ogura, rapido alla prima staccata. Tony ha tenuto il comando finché la gomma ha tenuto. Poi in un giro s’è disunito, ha perso un secondo e due posizioni, prima su Canet, che nel frattempo aveva superato Vietti, e poi su Ogura. Fine del sogno . La seconda parte della gara l’hanno fatta lo spagnolo e il giapponese. Tony ha provato a ricucire, Vietti a rimettersi a tiro del podio, poi il piemontese è scivolato a due giri dal traguardo e il milanese ha alzato le mani , a gomme finite, fisicamente provato.

Ogura nuovo leader della Moto2

Finale tutto all’insegne di Canet e Ogura, ha vinto quest’ultimo: vittoria pesante che lo proietta in testa al campionato, davanti a Sergio Garcia, staccato adesso di 9 punti. Lo spagnolo ha faticato non poco per stare in zona punti. Ma l’infortunio alle spalle non gli ha dato tregua. Porta a casa il duello vinto con Roberts, magra consolazione per un pilota che ha tenuto in mano la leadership fino adesso. La lotta al titolo resta aperta, ma nessun altro, ad eccezione do Ogura, sembra volerne approfittare. Alonso Lopez è scivolata a metà del primo giro, il suo compagno di squadra ha chiuso sesto. Dixon, vincitore in Spagna, è finito a quattro secondi dal podio, in quinta posizione. In sessanta punti sono raccolti sette piloti. Anche se per il primo posto il duello sta restringendosi ai due compagni di squadra, Ogura e Garcia.