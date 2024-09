Il secondogenito dell'ex pilota giapponese è rimasto coinvolto in un incidente nel corso dell'All Japan ST600 ad Autopolis e ha perso la vita a soli 21 anni. A confermare la morte il fratello maggiore Akito: "Oggi è venuto a mancare Ryota in seguito a un incidente durante la gara. Riposa in pace", ha scritto in una story su Instagram

Mondo del motociclismo in lutto per la morte di Ryota Haga , figlio dell'ex pilota Noriyuki Haga . Il giovane classe 2003 è stato coinvolto in un incidente nel corso dell' All Japan ST600 ad Autopolis , in Giappone. Secondo le prime ricostruzioni pare che il secondogenito di Noriyuki sia rimasto fermo nello schieramento di partenza allo spegnimento dei semafori e sia stato successivamente travolto da altri due piloti . A confermare la notizia è stato Akito, suo fratello maggiore, attraverso delle storie Instagram: " Oggi è venuto a mancare Ryota in seguito a un incidente durante la gara. Riposa in pace ".

Il papà Nori Haga da sempre molto amato in Italia

Noriyuki Haga è un ex pilota giapponese molto amato in Italia. Per la gran parte della sua carriera il classe '75 ha corso in Superbike: nel 1994 l'esordio in sella a una Ducati, prima di passare in Yamaha dal 1995 al 2000. Nel 2001 arriva il primo anno nel motomondiale con il team Red Bull Yamaha WCM in 500 (14° posto finale). Nel 2002 torna in SBK con Aprilia, prima di tornare in MotoGP sempre con la casa di Noale. Dal 2004 al 2011 torna a correre in Superbike: 4 stagioni con Yamaha, 3 con Ducati e una con Aprilia.