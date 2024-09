La MotoGP rimane a Misano dopo il GP di San Marino vinto da Marc Marquez: lunedì 9 settembre è giorno di test ufficiali sul circuito romagnolo. Team e piloti scenderanno in pista dalle 9 alle 18 (con una pausa di circa due ore dalle 12.45) per provare le novità per questo finale di stagione. Su skysport.it aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità; su Sky Sport 24 previsti collegamenti con il nostro inviato Sandro Donato Grosso a partire dalle ore 12

La MotoGP non si ferma: dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini vinto da Marc Marquez , si torna subito in pista a Misano lunedì 9 settembre per una giornata di test ufficiali . Due le sessioni in programma: quella della mattina dalle 9 alle 12.45 e poi quella pomeridiana, dalle 14.35 alle 18 . I piloti potranno provare novità tecniche per questo finale di stagione o effettuare ulteriori verifiche su alcuni pezzi già provati nelle scorse settimane.

Come seguire i test di Misano su Sky Sport e in streaming su NOW

Per restare sempre aggiornati sull'andamento dei test e sapere tutto quello che succede in pista, con video, foto e curiosità, vi rimandiamo al nostro liveblog, online su skysport.it fin dalle prime ore della mattina. Collegamenti continui a partire da mezzogiorno anche su Sky Sport 24, canale 200, e in streaming su NOW grazie al nostro inviato a Misano, Sandro Donato Grosso. A metà giornata, come di consueto, l'approfondimento a "Reparto Corse" condotto da Marta Abiye, dove si commenterà il Gran Premio di San Marino con uno sguardo anche ai test in corso sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.