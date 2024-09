Primo tempo per Bagnaia nei test di Misano: "Giornata positiva, abbiamo provato alcuni aspetti dell'elettronica in vista del 2025 e mi sembrano buoni step, anche se ancora non possiamo usarli". Poi sulla gara, chiusa 2° alle spalle di Marquez: "L'ho rivista e mi ha fatto venire allo stesso modo la voglia di vincerla, ci riproviamo tra due settimane". Il 20-22 settembre la MotoGP è di nuovo in pista a Misano su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW per il GP dell'Emilia-Romagna

LE NOVITÀ DEI TEST