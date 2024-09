Nei minuti successivi alla vittoria di Misano, Marquez pronuncia queste parole: "Magari Fausto Gresini da lassù ha fatto cadere qualche goccia di pioggia nel momento giusto". La suggestione romantica termina dove inizia la capacità dell'otto volte campione del mondo di fare la differenza: ripetersi dopo Aragon, in un weekend più "standard", ha un valore portante. E che giri veloci per respingere Bagnaia, come i passanti lungolinea messi a segno da Sinner nella finale US Open con Fritz...

Marc Marquez nei minuti dopo aver vinto a Misano colpisce dritto al cuore il suo Team che ancora stenta a realizzare il sogno che prende forma. La prima cosa che dice in diretta mondiale è: " Magari Fausto Gresini da lassù ha fatto cadere qualche goccia di pioggia nel momento giusto... ". Ci sta perché Fausto aveva il dono dell'ironia, gli piaceva giocare e sorridere ed essere anche irriverente, in senso buono. Ma la suggestione romantica termina dove inizia la capacità dell'otto volte Campione del Mondo di fare la differenza su una pista scivolosa e traditrice per gli avversari nel momento più delicato della corsa.

Ripetersi dopo Aragon ha un valore portante

Proprio in quegli attimi, mentre Martin sbagliava rovinosamente rientrando ai box a cambiare gomme e Bagnaia realizzava il suo target, ha fatto la differenza prima di capitalizzare lo strappo con una serie di giri veloci e due crono sul piede dell'1:31.5 che sono stati dei segnal limpidi per Pecco Bagnaia. Se vi piace il tennis provate ad immaginare un giocatore che prova a scendere e rete ma l'avversario è micidiale con due passanti lungolinea... alla Sinner se vi piace l'idea. Ripetersi subito dopo Aragon per Marquez ha un grande valore portante: se la vittoria spagnola poteva risiedere nelle condizioni dell'asfalto e nelle caratteristiche della pista (sinistrorsa), Misano è stato un weekend più "standard" nel quale Marc ha dovuto recuperare post incidente del sabato (che lo ha relegato in nona casella in griglia) e ha perso il warm up a causa di un'anomalia elettrica.