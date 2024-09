Marc Marquez torna a Misano, dove due settimane fa aveva trionfato: "Ho fatto uno step avanti, ho raggiunto gli obiettivi che mi ero posto a inizio anno, se arriverà qualcosa in più tanto meglio". Sui fischi ricevuti sul podio dopo la vittoria: "Sostenere il proprio beniamino non è una buon ragione per fischiare gli altri". Il GP Emilia-Romagna è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW : domenica 22 settembre gara della MotoGP alle 13

Due vittorie di fila, dopo una lunga lontananza dal podio. Adesso tutti s’interrogano dove può arrivare Marc Marquez che magari, un pensierino al podio, sotto sotto lo sta pure facendo. Anche se lui dribbla l’argomento: "Dalla gara del Red Bull Ring sono sempre andato meglio, ho fatto uno step avanti, sono più veloce. Ho raggiunto gli obiettivi che mi ero posto a inizio anno , se ci arriverà qualcosa in più tanto meglio, ma se resterò su questi livelli sarò comunque soddisfatto". Come a dire, tutto ciò che verrà da qui in poi, sarà solo un di più, ma conoscendo la fame di vittorie del campione catalano è difficile credere che possa accontentarsi. Soprattutto adesso, che le cose iniziano a girare nel verso giusto. "La perfezione non esiste, ma ammetto che vado meglio se mi paragono ad altri piloti. Sono felice del livello raggiunto, devo ancora migliorare alcuni punti deboli, ma inizio a sentire di più la moto e posso capire quello di cui ho bisogno. Fino a qualche settimana fa era più difficile, per me e per i miei tecnici, con cui ho iniziato a lavorare quest’anno".

"Come piloti dovremmo contrastare i fischi"

Come annunciato alla vigilia delle ultime uscite, Marquez mette subito le mani avanti: "Vediamo cosa succede nelle prove libere. La temperatura sarà diversa rispetto alla gara precedente, farà più freddo e servirà capire il tracciato”. Ma quindici giorni prima sembrava irraggiungibile: "La seconda parte della gara in effetti è andata bene, mi sentivo davvero a mio agio. Speriamo di poter continuare così”. Sui fischi rivolti contro di lui da parte del pubblico, Marquez sembra evitare le polemiche: "Non li ho sentiti dal podio, ma poi mi hanno mostrato il video. E’ già successo, e succede ancora, i fan tifano per l’uno o per l’altro pilota, ma secondo me dovrebbero fregarsene degli avversari. Sostenere il proprio beniamino non è una buon ragione per fischiare gli altri". Soluzioni? "Come piloti dovremmo cercare di contrastare questo fenomeno. La mia reazione sul podio è stata quella che avete visto, ho dato modo anche a Pecco ed Enea di godersi il loro spazio".