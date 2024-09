Brutta caduta per Di Giannantonio nelle pre-qualifiche del GP 'Emilia-Romagna. Il pilota, reduce da un infortunio alla spalla rimediato in Austria tre settimane fa, sembrava particolarmente dolorante alla mano. Fortunatamente, però, Fabio sta bene: secondo le prime informazioni, il pilota non avrebbe riportato gravi conseguenze, sente solo un leggero formicolio alla spalla, ma al momento non c'è necessità di ulteriori controlli al centro medico

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE