Alex Rins non prenderà parte alle pre-qualifiche del GP Emilia-Romagna. Lo ha rivelato Lin Jarvis , Managing Director della Yamaha fino a fine 2024, in un'intervista a Sky: "Purtroppo è arrivato a Misano con la febbre, ha provato questa mattina nelle Libere 1, ma si è trovato in difficoltà. Per questo ha preso la decisione di saltare le pre-qualifiche. Speriamo che domani mattina sia guarito ".

"Sviluppiamo sia il motore V4 che il quattro in linea"

Jarvis ha parlato anche dello sviluppo del motore Yamaha: "Non abbiamo ancora deciso se cambiarlo, vogliamo capire bene quale sia la scelta giusta per il futuro. Naturalmente abbiamo visto dai nostri concorrenti che il V4 ha diversi vantaggi, quindi lo stiamo sviluppando. Il percorso per prendere questa decisione però è ancora lungo. È un grande investimento della Yamaha per tornare competitiva, adesso lavoriamo sia sul V4 che sul quattro in linea".