L’attesissimo debutto del Cremona Circuit nel mondiale Superbike è scorso via senza problemi, con una giornata piena di azione tra prove libere e qualifiche. Per quanto riguarda la top class, la seconda sessione ha compensato ampiamente una FP1 resa interlocutoria a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia della notte. A comandare le operazioni in una divertente FP2 è stato Alex Lowes , che testimonia l’adeguatezza della Kawasaki ZX-10RR alle caratteristiche del tracciato lombardo.

Bene Petrucci e Bulega, sorpresa Rabat

Reduce da un buon weekend a Magny-Cours, l’inglese ha occupato la prima posizione per larghi tratti della sessione, sia all’inizio che alla fine. Lowes ha siglato un tempo di 1’29”685, ma la sua non è stata l’unica Ninja protagonista: la grande sorpresa è venuta da Tito Rabat con la moto del team Puccetti, autore del quarto crono e col rammarico di un giro ancora migliore cancellato per bandiere gialle. A intervallare le due Kawasaki ci sono le Ducati di Danilo Petrucci (2°) e Nicolò Bulega (3°), chiamato ad approfittare del nuovo forfait di Toprak Razgatlioglu in ottica titolata.