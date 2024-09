Caduta in Curva 3 per Marc Marquez nelle qualifiche del GP dell'Emilia-Romagna: lo spagnolo ha perso l'anteriore ed è finito a terra. Rientrato in pista nel finale, non è andato oltre la 7^ posizione (terza fila). Guarda la sua scivolata nel VIDEO sopra. Alle 15 inizierà la Sprint Race, domenica le gare anticipate di un'ora con la MotoGP alle 13: tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

