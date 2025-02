Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la nuova stagione della MotoGP. Aspettando il il primo weekend di gara - al via da venerdì 28 febbraio in Thailandia con la prima sessione di libere dell'anno - qui ci scaldiamo con la intro che acolteremo nel corso d questo campionato

MOTOGP SU SKY: TUTTE LE NOVITA' DELLA STAGIONE 2025 - IL CALENDARIO 2025