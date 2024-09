Quarto posto nella Sprint Race per Marquez, scattato dalla terza fila: "Sarei arrivato 4° anche se fossi partito secondo, l'obiettivo anche per la gara di domenica sarà lo stesso. In prova se la giocano sempre Bagnaia e Martin, ma in gara anche Bastianini va molto forte e loro tre al momento ne hanno di più. Quando è così devi metterti lì e aspettare". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

