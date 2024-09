Lo spagnolo deve accontentarsi del 2° posto nella Sprint di Misano alle spalle di Bagnaia, ora a -4 nel Mondiale. "Ero in testa, tutto sembrava sotto controllo - spiega Martin a Sky - ma quando mi è arrivato il track limits ho perso un attimo la concentrazione e in una gara corta è quasi impossibile recuperare dopo un errore. Pecco è stato ancora una volta più forte di me". Domenica il GP Emilia-Romagna alle 13 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA