Canet scatterà davanti a tutti a Misano: in prima fila con lo spagnolo anche Roberts e Arbolino, 4° in griglia Vietti, 9° Foggia.

Aron Canet ha gelato il pubblico di Arboland. Mentre l’italiano, finalmente ritrovato, stracciava il record della pista, lo spagnolo covava la rivincita, dopo aver tirato il pilota di Garbagnate nel super giro da urlo. Il valenciano della Fantic c’ha messo molto del suo, nel finale, senza bisogno di scie. Pilota carico, messa punto perfetta, era da venerdì che Aron scalpitava. Sentiva di aver la carta buona da giocare e s’è preso l’undicesima pole in Moto 2, la quarta in stagione. Ad Arbolino resta la non piccola soddisfazione di una condizione mentale, e tecnica, che confermano il buon momento.

Vietti è lì: quarto in griglia Italiani in gran lustro, pure Celestino per qualche minuto ha illuso i tanti tifosi che dal primo pomeriggio animavano le tribune di Misano. Il pilota della Ktm s’era messo davanti, da solo, come Canet, poi è arrivato lo spagnolo a rovinargli i sogni. Infine è arrivato pure Joe Roberts, zitto zitto, quasi dimenticato (ma da dove l’ha tirato fuori quel super T4) a piazzarsi davanti ai due italiani, infilandosi tra Canet e Arbolino. Bel 9° tempo per Dennis Foggia.

Che lotta per il Mondiale S’è rivisto anche Jake Dixon, quinto, ma a corrente alternata. L’inglese ha un conto aperto con la pista romagnola dove l’ultima volta non ha brillato. I ragazzi di Boscoscuro si sono rifatti vivi, dopo un inizio stentato. Aldeguer ha finito col chiudere la seconda fila, col sesto tempo, e in chiave mondiale non è un risultato da sottovalutare, dal momento che il leader della classifica, Ogura, è finito alle sue spalle. Peccato per Alonso Lopez, che ha concluso in diciassettesima posizione. Discorso rimandato, ancora una volta, per Sergio Garcia: il suo tredicesimo tempo certifica la crisi del momento.

Moto2, la griglia di partenza del GP Emilia-Romagna