Giornata indimenticabile per Danilo Petrucci, che conquista la prima vittoria in Superbike e diventa il primo pilota della storia a vantare almeno un successo in MotoGP, Moto America, SBK e Dakar. Quello di Cremona è anche il primo successo per il pilota ternano dopo il brutto incidente in motocross dello scorso aprile. Seconda posizione per Bulega, terzo Bautista. Gara 1 si è conclusa a sei giri dal termine per una bandiera rossa, esposta per motivi tecnici

