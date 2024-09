Vittoria sfumata all'ultimo giro per Martin a Misano: "Mi scuso per il gesto dell'ombrello fatto a fine gara a Bastianini, ma non sono d'accordo con il sorpasso. Avrebbe potuto farlo in un'altra maniera, in modo pulito. Non c'era spazio, se un pilota ti fa perdere posizioni lo devi penalizzare. In ogni caso rispetto Enea, gli ho dato la mano perché lo stimo". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

LA RICOSTRUZIONE DELL'EPISODIO TRA MARTIN E BASTIANINI