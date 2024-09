È il grande giorno a Misano. Alle 13 scatterà il GP Emilia-Romagna, con Bagnaia in pole dopo un sabato da incorniciare: record della pista per il torinese e vittoria nella Sprint davanti a Martin, leader del Mondiale, lontano ora soltanto 4 punti. La gara della MotoGP sarà preceduta da Moto3 (alle 10) e Moto2 (alle 11:15), tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW



HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA