A Milano l'ultimo saluto a Luca Salvadori , pilota e youtuber italiano morto sabato 14 settembre a 32 anni a Frohburg a causa di un tragico incidente durante una tappa dell'IRRC (International Road Racing Championship), una corsa su strada che si svolge in Germania. Il funerale si è svolto nella chiesa di Santa Maria delle Grazie , dove sono arrivati migliaia di persone da tutta Italia: presenti circa 10mila , tra cui tante personalità del mondo del motociclismo, dell'automobilismo (tra cui tutto il team Trident in divisa) e dello spettacolo, come Jovanotti , Gianni Morandi , Eros Ramazzotti, Red Canzian, Roby e Francesco Facchinetti .

Maxi-schermi e corteo di moto

La chiesa era piena al punto che la famiglia Salvadori aveva già previsto "la possibilità di salutare Luca sia all’esterno della Basilica, con schermi esterni, sia attraverso una diretta streaming. Il suo era un messaggio sempre positivo e di grandi valori che abbiamo ritenuto debba essere divulgato anche attraverso questa Cerimonia", scrive la famiglia in un post pubblicato sul profilo di Luca. Tra l’altro è stato allestito un parcheggio nei pressi della chiesa per tutti gli appassionati che hanno deciso di arrivare in moto, per rendere omaggio alla grande passione di Luca, oltre a un percorso organizzato per il corteo di moto. Alla fine della cerimonia, dopo che il feretro è stato portato fuori, all’esterno della Basilica è stato proiettato un video di 8 minuti sulle note di Jovanotti e Vasco Rossi, un montaggio di clip realizzate da Luca durante la sua carriera.