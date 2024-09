La MotoGP sbarca in Indonesia per la prima delle tappe asiatiche, come sempre da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Occhio al fuso orario, ci sarà da puntare la sveglia: qualifiche alle 4.50, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre, Sprint e gara lunga alle 9. Il GP della Moto3 scatterà invece alle 6, seguito dalla Moto2 alle 7.15

Dopo il doppio appuntamento di Misano il Motomondiale sbarca a Mandalika per il Gran Premio d’Indonesia, quindicesima gara dell’anno da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 11.30, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 4.40 nella notte tra giovedì e venerdì e proseguire con le prequalifiche alle 8.55 di venerdì mattina.

Occhio al fuso orario: Sprint e gara MotoGP alle 9

Nella notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di Libere, è tempo di qualifiche, con la caccia alla pole della classe regina che parte alle 4.45. Poi alle 9 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 6, la Moto2 alle 7.15 e la MotoGP alle 9.