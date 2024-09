Bastianini, reduce dalla vittoria di Misano 2, non molla il sogno titolo Mondiale: "Ma devo attaccare e vincere per recuperare in classifica", ha detto nella conferenza stampa alla vigilia del GP Indonesia. Poi sul weekend di Mandalika: "E' uno dei miei circuiti preferiti, penso di poter essere veloce anche se si tratta di una pista un po' diversa rispetto a quelle europee" RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Enea Bastianini arriva in Indonesia con la possibilità di lottare per il titolo nelle sei gare che restano. Ma inevitabilmente non può sfuggire alle domande sul contatto con Martin, all’ultimo giro del Gran Premio dell’Emilia Romagna, che gli ha dato la vittoria e il terzo posto in campionato. Lui però taglia corto: "Non sono sorpreso delle reazioni… In gara ho sentito un rumore, pensavo che Jorge fosse caduto, invece era andato largo. Io ero comunque sulla mia linea. Sono convinto, come ho detto subito, di essere stato corretto".

"Mandalika tra i miei circuiti preferiti" Liquidato l’episodio, si pensa a questo finale di stagione, in cui tutto è ancora aperto. "Devo attaccare e vincere, per restare in lotta per il titolo. Nella prima parte del campionato ho cercato di essere costante, di fare punti e di non rischiare troppo. Dovevo innanzitutto trovare il feeling con il team e con la moto. Adesso è tempo di spingere, per fare punti". Può riuscirci anche a Mandalika? “Quello indonesiano è uno dei miei circuiti favoriti. L’anno scorso, tra l’altro, è stata la mia prima gara dopo l’infortunio. Penso di poter essere veloce, anche se è un tracciato molto differente rispetto agli standard europei. Probabilmente venerdì mattina troveremo l’asfalto sporco, ma la situazione poi cambierà e penso di poter migliorare nel corso delle prove. Sono pronto a cominciare". vedi anche Mondiale apertissimo: anche Enea e Marc in partita

Sul calendario 2025 La spinta del pubblico può aiutare? "Mi piace il pubblico indonesiano, questo evento è qualcosa di grande per loro. Ho visto tante persone seguirci. Sarà importante fare un grande risultato per i fan". Infine un commento sul calendario 2025: "Ventidue gare sono tante, sarebbe meglio averne una o due di meno, ma comunque non mi dispiace. Nella prima parte della stagione avremo alcune gare difficili, ma almeno in periodo dell’anno diverso”. approfondimento MotoGP, il calendario del Mondiale 2025