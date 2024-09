Pecco Bagnaia resta senza benzina alla fine delle pre-qualifiche e chi accorre in suo aiuto? In versione 'taxista' arriva il futuro compagno Marc Marquez, a cui il campione del mondo si aggrappa per rientrare ai box. Strappando anche un sorriso compiaciuto a Gigi Dall'Igna... Guarda l'episodio nel VIDEO sopra. Sabato notte alle 04:50 italiane le qualifiche, alle 9 la Sprint Race: tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

