È Veijer il più veloce del venerdì di Moto3 in Indonesia, seguito da Fernandez e Almansa. Bertelle, Lunetta e Nepa, i migliori degli italiani, si prendono i tre tempi sotto il "podio". Prestazione negativa per il leader del mondiale, David Alonso, che ha rischiato di restare fuori dal Q2. Domenica 29 settembre il Gran Premio è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW alle 6 italiane

Caduta per David Alonso

Lunetta non è più riuscito a migliorarsi, perdendo qualche posizione, quando Veijer, Fernandez e Almansa, hanno abbassato i loro cronometrici, ma ha ottenuto i suoi tempi da solo, senza bisogno di scie o riferimenti, e il quinto tempo finale è un gran bell’inizio che conferma le doti di questo ragazzo in costante crescita. Bravo anche Matteo Bertelle che è riuscito nei minuti cruciali a superare il connazionale, chiudendo col quarto tempo. Sesto Stefano Nepa, sui suoi livelli, già buoni: inizio promettente anche per il pilota di Giulianova. L’altra notizia, molto insolita, è la prestazione negativa di David Alonso. Il colombiano, caduto malamente al mattino, non è mai entrato nella partita per le prime posizioni, trovandosi addirittura a navigare intono al 23esimo posto. Il colombiano leader del campionato ha trascorso molti minuti al box, dolorante alla spalla per la caduta precedente, e quando è tronato in pista ha migliorato di poco. Avrebbe persino rischiato di restare fuori dalla Q2, se all’ultimo non fosse stato cancellato il tempo di Holgado che ha permesso al pilota di Aspar di guadagnare una posizione, fino alla tredicesima.