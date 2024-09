Trionfo per Bagnaia nella Sprint in Indonesia: "Quando ho visto Jorge cadere ho smesso di spingere in quel punto. C'erano condizioni al limite, 63° di asfalto forse non si è mai visto. Sapevo di aver fatto uno step in avanti, domenica dovrò pensare a marcare il mio avversario". Poi sul ritardo in classifica da Martin: "Quando fai sette '0' ci può stare. Lui è stato più bravo e ha forse avuto più fortuna in termini di contatti in gara. Oggi ha fatto un errore, ma siamo ancora 7-4 per me..."

