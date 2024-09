Nona vittoria stagionale per il leader del campionato di Moto3 David Alonso. Il colombiano, partito dalla 4^ casella, è passato in testa dopo 17 giri. Sul podio Fernandez e Munoz. Tra i protagonisti della gara anche Lunetta, autore di un fantastico sorpasso da quinto a primo a due giri dalla fine. L'italiano chiude la gara in 5^ posizione GP INDONESIA, LA GARA MOTOGP LIVE

Acciaccato, certo, ma anche lucido e implacabile. Alonso, in poche parole. Tredicesima vittoria in Moto3 del colombiano, la nona quest’anno. Ormai a un passo dal titolo, in Giappone a David basteranno 4 punti per chiudere il discorso. Poteva anche correre di conserva, visto il dolore alla spalla, conseguenza di una caduta nei giorni precedenti. Ma l’istinto del fuoriclasse è vincere. E quando al diciassettesimo giro è passato in testa, da quarto a primo, s’è capito che Alonso non avrebbe corso di conserva. Dopo una gara accorta, in controllo, la sua consueta strategia, a ridosso delle prime posizioni, cercando di evitare contatti pericolosi, ha dato la zampata all’ultimo giro, mettendosi dietro un arrembante Fernandez e Munoz, la sorpresa del podio indonesiano.

Lunetta in bagarre per il podio Holgado (secondo in campionato) ha provato a tenere aperto il discorso titolo, sgomitando a lungo, anche in maniera un po’ scomposta, con Suzuki e Lunetta, al centro del gruppetto scappato via dopo pochi giri. Lo spagnolo, non al top dopo il drammatico incidente in prova, ha infine chiuso sesto alle spalle del pilota di Simoncelli che negli ultimi giri, dopo una partenza complicata, si è lanciato nella bagarre per il podio, persa per poco, dopo un duello prolungato con Piqueras (“io e lui, rivali da anni…” ha detto Luca). Il suo momento migliore: il sorpasso, a due giri dal traguardo, che l’ha portato da quinto a primo, un illusorio primato, ma significativo di un talento in continua crescita. Come conferma il quinto posto finale. “Stiamo facendo passi da gigante - ha spiegato Lunetta -. Mi manca ancora un po’ d’esperienza, per lottare coi più forti, ma sto imparando”.

Caduta per Veijer e Furusato Grandi rimpianti per Collin Veijer in testa alla corsa fino al dodicesimo giro, quando l’olandese nel tentativo di allungare ha commesso l’errore che l’ha spedito nella ghiaia. Stessa sorte per Furusato, al diciottesimo passaggio, dopo aver occupato fino a quel momento le posizioni di testa. Ortola che scattava dalla pole position, ha chiuso la sua corsa al nono posto dopo aver effettuato ben tre long lap, oltre ai due rimediati in pre qualifica, il terzo per taglio di percorso in gara. Ingenuità in cui è incappato anche Stefano Nepa: doppio long lap da scontare subito dopo il via e un terzo preso in corsa. L’abruzzese ha infine concluso la sua rimonta al quindicesimo posto, alle spalle di Bertelle (12°) e Carraro (10°). Filippo Farioli si è invece ritirato dopo essere scivolato nelle prime fasi della corsa.

Moto3, l'ordine d'arrivo del GP Indonesia

La classifica del Mondiale dopo l'Indonesia