Archiviato il GP d'Indonesia, la MotoGP sbarca subito in Giappone per il quintultimo appuntamento della stagione. Come per Mandalika occhio al fuso orario, ci sarà da puntare la sveglia per non perdersi nulla su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: la gara della top class è domenica 6 ottobre alle 7, preceduta da Moto3 (ore 4) e Moto2 (ore 5.15). Sabato 5 ottobre qualifiche alle 3.50 della notte e Sprint Race alle 8

RUSH FINALE MOTOGP: IL CALENDARIO DELLE ULTIME GARE