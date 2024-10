Pedro Acosta scatterà dalla pole position a Motegi. Prima fila che verrà completata da Pecco Bagnaia e Vinales, quarto Bastianini. Costretti alla rimonta, invece, Marc Marquez e Martin: partiranno 9° e 11°. Lo schieramento è valido sia per la Sprint Race di oggi alle 8, sia per la gara lunga di domenica alle 7. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE