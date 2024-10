I piloti MotoGP rendono omaggio alla cultura giapponese per il weekend di Motegi: nel giovedì dedicato alla conferenza Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Aleix Espargaro e l'idolo di casa Taka Nakagami hanno presentato i caschi speciali che indosseranno nel corso del GP del Giappone (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dal 4 al 6 ottobre). Guardali tutti nella fotogallery qui di seguito

