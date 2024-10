Marc Marquez non ha dubbi sulla lotta mondiale, soprattutto dopo lo 'zero' collezionato a Mandalika per via della rottura del motore: "Io e Bastianini non potevamo più sbagliare, abbiamo perso dei punti in Indonesia e ormai la lotta è a due tra Bagnaia e Martin", le parole dell'otto volte iridato a Sky Sport. Poi sul finale di stagione: "Proviamo a preparare al meglio il prossimo anno". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

