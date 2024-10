Marquez ha chiuso le pre-qualifiche di Motegi col 2° tempo, in crescendo dopo un inizio in salita: "È stato un venerdì strano - dice a Sky -. Ho cambiato la moto 3-4 volte, avevo alcune cose da sistemare e nelle ultime due uscite mi sono sentito meglio. Sarà importante la scelta della gomma: la soft cala quando ti fermi ai box, bisognerà vedere la durata che ha in gara. Proveremo a usare le informazioni del 2023 per scegliere la migliore se sabato dovesse piovere"

