Martin: "Ho faticato, spero di mettermi a posto"

Terzo tempo per Martin nelle prove libere di Motegi: "Le KTM sono molto in forma, ma lo sono anche le altre Ducati. Nel passo gara non vedo molti piloti andare forte, anche io sto soffrendo un po' e non mi trovo benissimo. Oggi ho fatto tanta fatica con l'anteriore e spero di mettermi a posto per domenica. Nella gara lunga vincerà chi capirà meglio che gomma utilizzare". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE - I QUALIFICATI AL Q2