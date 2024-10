La MotoGP è a Motegi per il Gran Premio del Giappone, tutto da vivere LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Attenzione al fuso orario e agli orari rivoluzionati: venerdì le pre-qualifiche alle 8, sabato qualifiche dalle 3.50 e Sprint Race alle 8. Domenica gara della top class alle 7 del mattino, preceduta da Moto3 (ore 4) e Moto2 (ore 5.15) GP GIAPPONE, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

La MotoGP è in pista in Giappone per un altro weekend di emozioni da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. A Motegi va in scena il quintultimo atto del duello per il titolo Mondiale tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, separati da 21 punti in favore dello spagnolo dopo l'Indonesia. Il pilota Pramac proverà a ripetere la doppietta del 2023, il torinese cercherà di recuperare punti preziosi. Più staccati Enea Bastianini e Marc Marquez, che probabilmente si giocheranno il terzo posto nelle ultime gare. approfondimento Martin allunga a +21 su Bagnaia: classifica MotoGP

Punta la sveglia: Sprint sabato alle 8, domenica gara alle 7 Attenzione agli orari, che sono molto diversi da quelli 'europei' (a Motegi le lancette dell'orologio sono spostate di 7 ore in avanti rispetto all'Italia). Ecco che la top class scende in pista nella notte italiana tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre per le prime prove libere dalle 3.45, mentre alle 8 sono in programma le pre-qualifiche. Sabato 5 ottobre solito tour de force e solito show: qualifiche dalle 3.50 e Sprint Race alle 8 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica gran finale: la gara della Moto3 scatta alle 4, poi c'è la Moto2 alle 5.15 e la MotoGP alle 7.

Le repliche della gara su Sky e NOW Il GP del Giappone della MotoGP scatterà come detto domenica 6 ottobre alle 7 del mattino in Italia. Per chi non riuscisse a seguirlo niente paura: su Sky Sport MotoGP, dopo gli approfondimenti e le interviste del post, sono previste repliche in cinque fasce orarie: alle 12, alle 14, alle 16.30, alle 20 e alle 22. Di seguito il programma completo del weekend sui nostri canali.

GP Giappone, gli orari su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: Notte giovedì 3 ottobre - mattina venerdì 4 ottobre Ore 7.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 09.15: Paddock Live Show

Ore 09.45: Talent Time Notte venerdì 4 ottobre - mattina sabato 5 ottobre Ore 1.35: Moto3 - pre qualifiche 2

Ore 2.20: Moto2 - pre qualifiche 2

Ore 3.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 3.45: MotoGP - qualifiche

Ore 4.40: Paddock Live

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 5.45: Moto3 - qualifiche

Ore 6.40: Moto2 - qualifiche

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint

Ore 7.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time Notte sabato 5 ottobre– mattina domenica 6 ottobre Ore 2.35: MotoGP - warm up

Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4: Moto3 - gara

Ore 5: Paddock Live

Ore 5.15: Moto2 - gara

Ore 6.30: Grid

Ore 7: MotoGP - gara

Ore 8: Zona Rossa

Ore 9: Race Anatomy MotoGP