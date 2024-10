Scivolata per Pedro Acosta a quattro giri dal termine mentre si trovava in testa alla Sprint Race di Motegi: "Le gare sono così. Abbiamo avuto un ritmo alto e possiamo essere traquilli per la gara lunga, dove noi solitamente ci troviamo meglio. Non sono caduto perché era umido, è stato un mio errore di linea"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA