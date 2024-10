Secondo posto per Bastianini nella Sprint di Motegi, con Enea capace di resistere all'assalto di Marc Marquez nel finale: "Quando lotti ti si accende qualcosa in più, non piace a nessuno essere superati". Poi sull'ultimo giro e il recupero su Bagnaia: "Pecco ha amministrato, iniziava a scendere qualche goccia di pioggia: io ho fatto un gran giro, ma lui è andato particolarmente lento. Magari se fossi stato più vicino, con un giro in più, ci avrei provato..."

IL VIDEO DEL DUELLO BASTIANINI-MARQUEZ