Infortunatosi alla spalla in Austria, Di Giannantonio non ha ancora deciso se sottoporsi a un'operazione che lo costringerebbe a chiudere in anticipo il suo 2024: "Mercoledì 9 ottobre ho una visita, in base agli esiti vedrò cosa fare - spiega a Sky dopo il 6° posto nella Sprint a Motegi -. I prossimi due anni saranno importantissimi e sarà fondamentale arrivare al 100% già ai test di inizio stagione. In caso di operazione il focus sarebbe cercare di arrivare il più pronto possibile al 2025"

