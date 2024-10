Podio in rimonta per Marquez, che scattato 9° è riuscito a chiudere al 3° posto: "Siamo veloci, il team ha fatto un grandissimo lavoro ed eravamo forti. Se non mi avessero cancellato il giro in qualifica, sarei partito in prima fila". Poi sul duello con Bastianini: "L'ho passato alla 9, alla 10 aveva l'interno e poi siamo arrivati in parallelo alla 11 e ha tenuto la posizione. Nell'ultimo giro ha difeso molto bene e non ho avuto chance". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA