Partenza super per Jorge Martin nella Sprint Race di Motegi. Lo spagnolo è scattato 11° a causa di una caduta nelle qualifiche che non gli ha permesso di migliorare il suo crono. Nella baby-race, però, il leader del Mondiale si è reso protagonista di un capolavoro che gli ha consentito di recuperare 6 posizioni in poche curve: "È stata una partenza fantastica, più o meno come la immaginavo". Guardala nel VIDEO sopra con lo Sky Tech di Mauro Sanchini

