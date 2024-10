Sprint in rimonta per Martin, partito 11° e arrivato 4°. Jorge ha perso 6 punti da Bagnaia e ora è a +15 in classifica: "Sabato complicato per me, ho fatto un errore in qualifica che ho pagato - ha commentato a Sky -. Sono riuscito a guadagnare subito posizioni, ma quando pioveva non me la sono sentita di spingere. Non volevo prendere rischi, ho preferito arrivare quarto piuttosto che rischiare una caduta". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

