Lo spiacevole rito di Acosta fa vincere la Ducati

A Mandalika il tuffo nella ghiaia di Acosta per “festeggiare” la sua prima pole in MotoGP garantisce alla Ducati la vittoria del Mondiale e tanti altri numeri da capogiro. Ancora non si sa con quale pilota andrà a trionfare, ma il gap di 10 punti tra Bagnaia e Martin a 4 weekend dalla fine è un record che renderà queste ultime gare delle vere montagne russe. Attenzione, c'è posto però solo per 4 piloti: Martin, Bagnaia, Bastianini e Marc Marquez

No, non ci stiamo riferendo a quanto rumorosamente accaduto nel post-gara di Mandalika, con un Acosta alle prese con dei gas non provenienti dalla sua GASGAS, ma della sua prima pole in top-class. È diventato il 3° poleman più giovane della storia, come al solito una storia nata nel 1971, perché prima nessuno si curava di conservare i dati delle prove. 20 anni 4 mesi e 10 giorni, meglio di lui solo Quartararo (20 anni e 15 giorni: Jerez 2019), e Marc Marquez (20 anni 2 mesi 4 giorni: Austin 2013). Purtroppo però, la prima pole Acosta la “festeggia” sempre con un tuffo nella ghiaia in gara. Era successo in occasione della prima pole in Moto3, a Valencia nel 2021 e della prima in Moto2, a Le Mans nel 2022. E, siccome in MotoGP ci sono le Sprint, Acosta è caduto sia in quella che nel GP. Ad Acosta va un merito, doloroso per noi: mette fine ad una sequenza di 34 pole di moto italiane, cominciato a Rio Hondo l’anno scorso. Era la miglior sequenza per i nostri colori.