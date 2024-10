Montella cade mentre è in testa e dice addio al mondiale Supersport. Gara 2 va a Manzi, Huertas 2°. Sanchez batte Carrasco per la sua prima vittoria nel WorldWCR

In Gara 2 di Supersport a Estoril arriva il colpo di scena che può indirizzare definitivamente il mondiale 2024. Yari Montella scivola alla curva sette mentre è saldamente al comando della corsa, uscendo aritmeticamente dalla lotta per un titolo che con la vittoria sarebbe stato ancora possibile, seppur difficile. Lo zero del pilota campano è, invece, un regalo per Adrian Huertas, secondo in gara e leader di classifica con quarantacinque lunghezze sull’unico pilota ancora in corsa insieme a lui: Stefano Manzi.