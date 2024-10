"Difficile pensare al primo posto, perché bisognerebbe recuperare tanti punti a due piloti. E' più realistico concentrarsi sulla battaglia per il terzo posto con Marquez". Così Enea Bastianini ai microfoni di Sky Sport in vista del Gran Premio d'Australia. "Marc è un pilota tosto, sarà dura fino a Valencia". Infine una battuta sul tema giochi di squadra: "Difficile pensarci oggi, mi sto giocando qualcosa e ho ancora una piccola possibilità. Per ora non mi riguarda..."

