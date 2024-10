Martin: "Ora ogni errore può essere un disastro"

Il pilota spagnolo arriva al GP Australia con un vantaggio di 10 punti in classifica su Pecco Bagnaia a 4 gare (e 4 Sprint) dalla fine della stagione: "Siamo al rush finale, adesso gli errori iniziano a pesare davvero. Sarà importante restare concentrati" RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI - GLI ORARI DEL GP AUSTRALIA

Quello australiano è un circuito che fa tremare i polsi. Impegnativo e insidioso, con l’oceano di fronte che porta venti freddi e pioggia. Può rivelarsi una trappola da affrontare con cautela, soprattuto dovendo amministrare un vantaggio esiguo. Martin ha ben chiaro tutto ciò, ma sembra sicuro del suo approccio alla tappa di Phillip Island. "E’ un tracciato bellissimo, vorrei tanto vincere qui, ma adesso conta di più il mondiale. Devo pensare alla classifica, ma se avrò l’occasione per puntare al primo posto cercherò di coglierla".

"Vietato distrarsi, devo restare concentrato al massimo" Poi aggiunge: "Sarà un weekend sfidante, non solo perché è una delle ultime gare, ma anche per il meteo che cambia ogni giorno, e per gli pneumatici nuovi rispetto al 2023. Serve analizzare bene i dati e prepararsi in fretta, sarà l’elemento chiave per dare il meglio, come l’anno scorso". La paura dell’errore è l’avversario in più da gestire: "Adesso pesano di più, commettere un errore potrebbe risultare un disastro. Non devo distrarmi, cercherò di essere concentrato al massimo. Mancano poche gare, Pecco a volte mi è stato più vicino in classifica, a volte più lontano, l’importante è arrivare a Valencia con delle opzioni". approfondimento Bagnaia a -10 da Martin: la CLASSIFICA MotoGP

"Ordini di scuderia? Spero di no..." Chi può diventare arbitro in questa sfida? Di Bastianini e Marquez si è già detto in passato, entrambi possono puntare a vincere, ma anche Acosta è cresciuto nelle ultime gare. "Pedro è molto veloce ma è caduto, lui vorrebbe tantissimo la prima vittoria, ed è molto forte, ma bisogna considerare anche Marc ed Enea, entrambi ben motivati". Teme gli ordini di scuderia, che potrebbero danneggiarlo? "Non so perché fanno queste domande, ma io non posso farci niente, spero che non sia così. Mi concentrerò sulla guida, l’unica cosa che posso controllare". leggi anche Bagnaia: "Non ho aiuti, con Jorge lotta alla pari"

"Il livello di questa MotoGP è altissimo" Al pari di Pecco anche Martin non ama i confronti col passato. "Vorrei tornare al 2015, per vedere come è cambiato il mio livello… Non presto troppa attenzione alle parole degli altri, ciascuno è libero di dire quello che vuole. Per quanto mi riguarda penso che stiamo correndo davvero forte, le nostre moto sono molto vicine e nonostante ciò riusciamo a marcare bene i distacchi. Io e Pecco, ma anche Bastianini e Marquez. Rifilare 14 o 16 secondi al quinto classificato è qualcosa d’incredibile. Penso che il livello sia davvero alto, perché in tutti gli sport tende sempre ad aumentare. E la MotoGP non fa eccezione". vedi anche Bagnaia o Martin? Il pronostico dei piloti MotoGP

GP Australia: punta la sveglia o segnati gli orari delle repliche su Sky La MotoGP in Australia significa anche svegliarsi molto presto se si vuole seguire le gare in diretta. A cominciare da sabato 19 ottobre con la Sprint Race fissata alle 6 ora italiana. Domenica si parte invece con il GP della Moto3 alle 2, per poi proseguire con la Moto2 alle 3.15 e la MotoGP alle 5. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Ma per chi non riuscisse a svegliarsi in tempo, niente paura: con Sky sarà possibile rivedere le gare grazie all'opzione On Demand, oppure con le repliche. La gara della MotoGP sarà trasmessa domenica in cinque fasce orarie: alle 8, alle 9.30, alle 16, alle 20.30 e alle 22.30.